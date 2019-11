Brexit – Parlementair verslag over bedreigingen democratie vermeldt Russische donateurs Tories

Een parlementair verslag over bedreigingen voor de democratie in Groot-Brittannië noemt de namen van verschillende grote Russische donateurs van de Britse Conservatieven. Dat bericht de krant Sunday Times, op basis van ingewijden. De partij weigerde iedere commentaar. Onduidelijk is in welke context de donateurs genoemd worden. Hun namen zijn evenwel bekend. Partijgiften boven 7.500 pond (omgerekend 8.700 euro) moeten in Groot-Brittannië aangegeven worden. Maar dat ze opduiken in een bericht over bedreigingen uit Rusland, zal waarschijnlijk voor vele Britten een bron van ongerustheid zijn.

Hoewel de oppositie de voorbije weken in hevige bewoordingen eiste om het verslag van de commissie voor binnenlandse veiligheid en geheime diensten vrij te geven, heeft de regering dat steeds geweigerd. Onderzocht wordt onder meer of er bij het brexit-referendum in 2016 inmenging van Rusland was.

Sommige van de donateurs zouden private gesprekken met premier Boris Johnson hebben. Onder hen zakenman Alexander Temerko, die Johnson in het verleden al een “vriend” noemde. Temerko praat onbeschroomd over zijn nauwe banden met Johnson.

De Britten moeten op 12 december een nieuw parlement kiezen. In de kiesstrijd beschuldigt Johnson de Labour-oppositie van sympathieën voor Moskou. Mogelijk zal hij zich nu zelf moeten verantwoorden.

