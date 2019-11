Bosbranden Australië – Brandweer vreest dat situatie nog zal verergeren

De Australische brandweer houdt er rekening mee dat de bosbranden die het land teisteren, in de loop van de week nog zullen verergeren. De felle branden hebben al aan drie mensen het leven gekost aan de oostkust. Zondag woeden nog meer dan honderd branden in New South Wales en Queensland en sommige daarvan zijn nog steeds niet onder controle. Doordat de temperatuur afgelopen nacht daalde, kregen de brandweer en de bevolking wel een dag respijt. Voor de volgende dagen zullen de weersomstandigheden echter verslechteren en worden hoge temperaturen verwacht, een lage luchtvochtigheid en een sterke wind. De branden zullen zich nog uitbreiden en ook West-Australië treffen.

“Onder die omstandigheden zullen deze branden zich snel verspreiden en levens en huizen bedreigen”, waarschuwde de brandweer van New South Wales in een verklaring. “Het weer zal slecht zijn, mogelijk slechter dan vrijdag, en het zou een veel groter gebied kunnen beïnvloeden, inclusief dichtbevolkte gebieden zoals Sydney”, klinkt het.

Sinds vrijdag zijn drie mensen omgekomen en 150 huizen verwoest door de vlammen. Vijf personen die als vermist waren opgegeven, zijn wel terecht. Door de onvoorspelbaarheid van de branden sluiten de autoriteiten niet uit dat er nog mensen als vermist zullen worden opgegeven.

Bron: Belga