BK zwemmen kortebaan – Lander Hendrickx stelt Belgisch record op 200m rugslag scherper

Lander Hendrickx (LAQUA) heeft zondag op het BK kortebaanzwemmen in Gent een nationaal record neergezet op de 200 meter rugslag. De 25-jarige Belg snelde naar 1:53.75, en deed zo beter dan de 1:54.73 van Emmanuel Vanluchene van 29 november 2013. Hendrickx grijpt met zijn sneltijd wel naast een ticket voor Glasgow, waar van 4 tot 8 december het EK in klein bad doorgaat. Het minimum lag hiervoor op 1.53.16.

BRABO stelde het Belgisch record op de 4x50m vrije slag scherper. Sébastien De Meulemeester, Dries Van Goetsenhoven, Jesse De Smedt en Pieter Timmers klokten 1:27.45. Het vorige record, ook van BRABO (1:27.67, door Van Goetsenhoven, Timmers, Glenn Surgeloose en Lorenz Weiremans) mag dus naar de prullemand.

Valentine Dumont zwom eerder op de dag in een BR naar een EK-ticket op de 400 meter vrije slag. Naast Dumont mogen ook Florine Gaspard (100m school), Louis Croenen (200m vlinder), Lander Hendrickx (400m vrij), Pieter Timmers (50m vrij/100m vrij), Kimberly Buys (100m vlinder) en Fleur Vermeiren (100m/200m school) naar het EK. Ook Fanny Lecluyse is geplaatst, maar reist niet naar Schotland af en geeft de voorkeur aan de BOIC-stage in het Turkse Belek. De Belgische selectie wordt dinsdagavond officieel gemaakt.

. Chronologie BR 200m rugslag:

S. Maene (ZSA) 01.12.94 Buffalo (VSt) 1:54.98

Emmanuel Vanluchene (GOLD) 29.11.13 Vienne (Oos) 1:54.73

Lander Hendrickx (LAQUA) 10.11.19 Gent 1:53.75

bron: Belga