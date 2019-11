Belgen in het buitenland – Sterk Liverpool zet titelambities kracht bij met zege tegen Manchester City

Liverpool heeft zondag in de kraker van de twaalfde speeldag in de Premier League Manchester City een stevige tik uitgedeeld. The Reds flitsten vooral het eerste uur op Anfield en wonnen met 3-1. Liverpool nam een blitzstart, en na amper zes minuten pegelde Fabinho (6.) de 1-0 op het bord. De thuisploeg rook bloed. Na een knappe aanval kopte de onvermijdelijke Salah (13.) op een center van Robertson de tweede treffer binnen. City stond met de rug tegen de muur, maar kon niet terugslaan. Kort na de koffie deed Mané (51.) met de 3-0 de boeken toe. City probeerde zich terug in de partij te knokken, en Bernardo Silva (78.) gaf met de 3-1 nieuwe hoop. Daar bleef het echter bij. De kampioen zette nog wel een slotoffensief in, maar vond geen gaatje meer.

Voor Kevin De Bruyne werd het dus een match om snel te vergeten. De Rode Duivel speelde de partij uit. AAnd e overzijde bleef Divock Origi op de bank.

In de stand komt Liverpool op 34 punten, dat zijn er al acht meer dan achtervolgers Leicester City en Chelsea (elk 26 ptn). City volgt nadien met 25 punten.

bron: Belga