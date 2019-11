Belgen in het buitenland – Laurent Ciman ziet Toronto-ploegmaats titel verliezen aan Seattle

De Seattle Sounders hebben zich tot kampioen in de Major League Soccer (MLS) gekroond. Seattle klopte zondag in de finale van de play-offs Toronto met 3-1. Laurent Ciman bleef bij Toronto op de bank. De wedstrijd brak pas open in de tweede helft. Leerdam (57.) zette Seattle op 1-0, waarna Rodriguez (76.) bij het ingaan van het slotkwartier verdubbelde. Ruidiaz (90.) diepte nog uit tot 3-0, de eerredder van Altidore (90.+3) viel te laat. Alejandro Pozuelo, ex-KRC Genk, maakte bij Toronto de partij vol.

Toronto kwam als winnaar uit de bus in het oosten, na een zege in de conferentiefinale tegen Atlanta United, dat vorig jaar de MLS-titel veroverde. De Seattle Sounders waren de beste in de Western Conference. Zij haalden het daar in de beslissende partij van Los Angeles FC.

Toronto won de MLS Cup in 2017 een eerste keer, na winst in de finale tegen de Sounders. Seattle triomfeerde het jaar voordien voor de eerste keer, uitgerekend tegen Toronto.

bron: Belga