Australische bokser overleden tijdens training

De Australische bokser Dwight Ritchie is vandaag in Melbourne op 27-jarige leeftijd overleden nadat hij op training een fatale klap had gekregen, zo maakte zijn promotor Jake Ellis bekend. Ritchie was op training bezig als sparring-partner van zijn 27-jarige landgenoot Michael Zerafa. Nadat hij de klap had gekregen, zakte hij ineen en nadien kon hij niet meer gereanimeerd worden.

Dwight Ritchie was als bokser ingeschreven bij de superweltergewichten en telde daarin negentien zeges en twee nederlagen. Zijn overlijden komt er iets meer dan drie weken na dat van de Amerikaanse bokser Patrick Day, die bezweek aan een hersenletsel, opgelopen in het duel bij de superweltergewichten met zijn landgenoot Charles Conwell.

bron: Belga