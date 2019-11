Acht doden bij bomaanslag in noorden van Syrië

Bij een bomaanslag met een auto in het noorden van Syrië zijn volgens Turkse bronnen acht burgers gedood. Twintig anderen raakten gewond. De explosie vond plaats ten zuiden van grensstad Tell Abjad. Dat meldt het ministerie van Defensie in Ankara zondag via Twitter. Medische bronnen zeggen dat er zeker vijf doden vielen. De gewonden zijn voor behandeling naar Turkije gebracht. Ankara beschuldigt de Turkse militie YPG van de aanslag. De YPG heeft geen verklaringen afgelegd.

Turkije lanceerde op 9 oktober in Syrië een offensief tegen de YPG, dat het als een terroristische organisatie beschouwt. Maar een met de VS en Rusland afgesproken staakt-het-vuren moest tot een einde van de gevechten leiden. Turkije, Rusland en Syrië kwamen overeen dat het grensgebied na de terugtrekking van de YPG gemeenschappelijk gecontroleerd zou worden. Maar volgens activisten waren er gisteren weer zware gevechten tussen Koerdische milities en aan Turkije verbonden rebellen.

bron: Belga