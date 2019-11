Opmerkzame kijker redt leven van presentatrice

Een bezorgde kijker heeft de carrière en misschien wel het leven gered van een Australische journaliste. Antoinette Lattouf was aan het presenteren op Network 10 toen een berichtje binnenliep dat er iets mis leek met haar. Het bleek de waarheid.

Er leek niets aan de hand toen journaliste Antoinette Lattouf vorige vrijdag haar segment van het programma Studio 10 voor haar rekening nam. Maar bij de tv-zender kwam meteen een bericht binnen van een bezorgde kijker.

“Heeft Antoinette Lattouf al eens naar haar schildklier laten kijken? Ik ben geen betweter of trol, ik ben gewoon bezorgd door wat er op tv

te zien was vandaag”, schreef een zekere Wendy McCoy. Ze zei dat ze geen dokter was, maar vond de knobbel op de hals van de journaliste vreemd. “Het doet me denken aan wat een vriend van me voorhad. Ik vond dat ik iets moest zeggen.”

Adamsappel

Lattouf, een moeder van twee kinderen, post het verhaal op Instagram met beelden van de show omdat ze zo blij is dat ze geluisterd heeft naar de vrouw. Ze bekeek de beelden meteen opnieuw en toen viel het haar ook op. “Ik was in shock, het leek alsof ik een adamsappel had. Er stak duidelijk iets uit mijn nek.”

De familie van de journaliste heeft een verleden met schildklierkanker, dus besloot ze zich te laten onderzoeken. “Het bleek een grote cyste te zijn, waar een operatie voor nodig is, en een auto-immuunziekte. De cyste net boven de stembanden is kwaadaardig – geen kanker – en kon een erg slechte invloed hebben op haar vermogen tot ademen, praten en slikken.