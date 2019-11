GAMES. Pandemic Rapid Response: klimaatramp in het kwadraat

Pandemic Rapid Response van Z-Man Games is een adaptatie van het populaire Pandemic. De speldoos bevat een spelbord, 24 dobbelstenen, 4 specialistenpionnen, 20 voorraadkratten, een vliegtuig, een zandloper met 9 tijdsfiches en een deck met 24 stads-, 7 karakter-, 4 overzichts- en 15 crisiskaarten. Alles wat je nodig hebt om de mensheid te redden, dus.

Het spelbord vormt een vliegtuig met een crisisruimte, machines voor de productie van grondstoffen en een voorraadruimte van waaruit je alle grondstoffen kan droppen terwijl je over de getroffen steden vliegt.

Opzij, opzij, opzij!

De wereld staat op de rand van de afgrond en jij en jouw team zijn de laatste hoop. Maar het is een race tegen de klok, want er blijven steeds nieuwe steden getroffen worden.

In Pandemic Rapid Response kruipt iedere speler in de huid van 1 van de 7 specialisten met eigen krachten: een recycling specialist, een technicus, een vluchtplanner… Aan boord van een hoogtechnologisch vliegtuig produceren jullie alle mogelijke grondstoffen die de geteisterde gebieden nodig kunnen hebben. Elke speler kiest nu een rol of krijgt er willekeurig eentje toegekend. Plaats de zandloper met 3 extra tijdsfiches in de crisisruimte.

Het spel start met de noodoproep van 2 steden door de bovenste stadskaarten te onthullen. Bekijk aandachtig welke grondstoffen (voedsel, medicijnen, vaccins, energie of water) die steden nodig hebben en leg de stadskaarten rond het spelbord op het daarvoor voorziene veld. Neem daarna 3 gedekte stadskaarten en plaats deze naast het bord. Vanaf nu heb je telkens 2 minuten de tijd om grondstoffen te produceren, het vliegtuig naar de betreffende stad te manoeuvreren en je lading te droppen. Telkens wanneer de zandloper omgedraaid wordt, neem je een tijdsfiche weg, stuurt er een nieuwe stad een noodsignaal uit en wordt er een crisiskaart getrokken. Lukt het je om een stad succesvol te bevoorraden, dan plaats je een extra tijdsfiche op het bord.

Het spel is afgelopen als alle steden geholpen zijn binnen de tijd of als de zandloper leeg is en je geen extra tijdsfiches meer hebt… in dat laatste geval is het game over voor de aarde…

Ons verdict

Zelden kregen we zo’n adrenalinerush van een bordspel! Het is een spel waar letterlijk elke seconde het verschil kan maken tussen winnen of verliezen en waarbij jouw keuzes een onmiddellijke impact hebben op die van je medespelers. Kies je voor de verkeerde grondstoffen of treuzel je te lang, dan kan dat wel eens een rampscenario veroorzaken. Nog nooit gingen 2 minuten zo snel voorbij, want het lijkt wel alsof die zandloper permanent omgedraaid moet worden.

Een ontspannen bordspel kan je dit niet noemen, maar de high die je ervaart bij een overwinning is fenomenaal.

Pandemic Rapid Response is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via zmangames.com.

Rufus Verswijvel