Fan klaagt Madonna aan omdat concert te laat begint

“Je moet begrijpen dat een koningin nooit te laat is”, sprak de Queen of Pop afgelopen week tijdens een concert in Las Vegas. Maar daar is één van haar fans duidelijk niet mee akkoord: Nate Hollander sleept Madonna voor de rechter omwille van de late starturen van haar concerten tijdens de Madame X-tournee.

Volgens de fan uit Florida zijn de late aanvangsuren een inbreuk op het contract tussen de zangeres en de ticketkoper. Hollander spande maandag een rechtszaak aan tegen organisator Live Nation en Madonna, omdat het aanvangsuur van het Madonna-concert op Fillmore Miami Beach op 17 december veranderd is van 20u30 naar 22u30, nadat hij zijn ticket voor de show reeds gekocht had.



Fans die geen zin hebben om het concert twee uur later dan voorzien bij te wonen maar wel al een ticket gekocht hadden, kunnen niet rekenen op een terugbetaling. En volgens Hollander maakt hij verlies als hij zijn entreekaartje zou doorverkopen, want “door het late aanvangsuur is de prijs fel gedaald”.

De man spendeerde 1024,95 dollar aan het ticket, maar omdat het startuur verschoven is lijdt hij nu naar eigen zeggen “schade door de waardevermindering van het ticket”.