Zevende jaar ASO als opstap naar universiteit

Leerlingen in het algemeen secundair onderwijs (ASO) kunnen straks een zevende jaar volgen om hun slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten. In de beleidsnota van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) staat dat hij zo’n schakeljaar wil invoeren in overleg met de universiteiten en hogescholen, zo schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. “We zien een probleem met studenten die meerdere jaren vertraging oplopen in het hoger onderwijs”, zegt de woordvoerder van Weyts. “Zo’n bijspijkerjaar, zeker als studenten naar een ‘zware’ richting willen aan de universiteit, kan hun slaagkansen vergroten”.

Het jaar zal voor iedereen openstaan, maar is volledig optioneel.

bron: Belga