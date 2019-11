Verkiezingen Bolivia – President Morales spreekt over “staatsgreep” na muiterij politie

Volgens de Boliviaanse president Evo Morales is er een staatsgreep aan de gang na muiterij van politie-eenheden in drie steden. In het land braken protesten uit nadat Morales tot winnaar van de presidentsverkiezingen werd uitgeroepen. De oppositie eist zijn ontslag. In drie steden in het land, Cochabamba, Sucre en Santa Cruz, sloegen agenten vrijdag aan het muiten tegen de president.

“Zusters en broeders, onze democratie is in gevaar omdat een staatsgreep van gewelddadige groepen tegen de constitutionele orde aan de gang is. Wij veroordelen voor de internationale gemeenschap deze aanval op de rechtsstaat”, verklaarde Morales na een spoedvergadering.

In het land braken protesten uit toen president Morales ondanks beschuldigingen van fraude werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Verschillende landen en organisaties, waaronder de Europese Unie en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), drongen bij Bolivia aan op een tweede ronde. Secretaris-generaal Luis Almagro van de OAS zei eerder ook al dat de verkiezingsresultaten niet als geldig kunnen worden beschouwd zolang de organisatie de stemmenverdeling niet heeft kunnen controleren.

Bron: Belga