Tories ruziën over onderzoek naar islamhaat

De aanloop naar de Britse verkiezingen verliep al hobbelig voor de conservatieven, maar nu is ook nog een discussie losgebarsten over een onderzoek naar islamhaat in de partij. Minister van Gezondheid Matt Hancock en de vroegere vicevoorzitter van de conservatieven, Sayeeda Warsi, vochten zaterdag een felle discussie uit. Aanleiding voor de discussie was een pleidooi van minister van Financiën Sajid Javid. Als concurrent van Johnson om de leiding van de partij had die in de zomer tijdens een live tv-debat voorgesteld om de islamofobie in de partij te onderzoeken. Zijn concurrenten, ook Johnson, stemden daarmee in. Maar ondertussen wil Johnson, die nu premier is, daar niets meer van weten. Vrijdag zei hij aan de BBC dat zo’n onderzoek zou uitdraaien op “een algemeen onderzoek naar vooroordelen van allerlei vorm”.

Warsi, een van de meest vooraanstaande moslims in de partij, die momenteel voor de Tories in het hogerhuis zit, is ontgoocheld dat Johnson terugkrabbelt. “Ja, het klopt, mijn partij geeft niets om racisme in eigen rangen. We zijn alleen antiracistisch als we daarmee politieke punten kunnen scoren”, schreef ze op Twitter.

Zaterdag nam haar verontwaardiging nog toe. Gezondheidminister Hancock zei in een interview op BBC Radio dat hij Warsi respecteert, maar dat “anderen een meer gebalanceerde benadering” hebben tegenover islamofobie. Warsi reageerde onmiddellijk. Ze beschuldigde Hancock van ‘whitesplaining’. De samentrekking van ‘white’ (blank) en ‘explaining’ (uitleggen) duidt op het minimaliseren van discriminatie tegen gekleurde minderheden door bepaalde leden van een blanke meerderheid zelf.

Boris Johnson is al meermaals beschuldigd van islamofobie. Zo vergeleek hij in krantencolumns boerka’s met brievenbussen en de dragers van boerka’s met bankovervallers.

Op 12 december kiezen de Britten een nieuw parlement.

bron: Belga