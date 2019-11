Sociaal protest Chili – Tienduizenden Chilenen komen op straat in Santiago om te betogen

In de Chileense hoofdstad Santiago zijn vrijdag opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen sociale ongelijkheid en de hoge kosten voor gezondheidszorg, onderwijs en transport. Manifestanten bestormden een historisch gebouw van de universiteit van Pedro de Valdivia en stichtten er brand, terwijl anderen een naburige kerk plunderden.

De sociale onrust in Chili begon op 18 oktober, toen de regering de prijzen voor het openbaar vervoer verhoogde. Al snel ontaardde ze in nationaal protest tegen de diepe sociale ongelijkheid in het land. De aankondiging van sociale maatregelen en een regeringsherschikking kon de betogers niet sussen, in de plaats daarvan willen zij grondwettelijke hervormingen.

Aan de betogingen komt veel geweld te pas. Er werden al metrostations in brand gestoken, en handelszaken afgebrand of geplunderd. De schade wordt geschat op meer dan 1 miljard dollar.

Bron: Belga