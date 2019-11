Protest Irak – Zeven doden bij betogingen in Irak

Bij verschillende betogingen in Irak zijn zaterdag zeker zeven mensen omgekomen. Dat gebeurde na een akkoord op het hoogste politieke niveau om -desnoods met geweld- een einde te maken aan de protestbeweging van de laatste dagen. Nochtans had premier Adel Abdel-Mahdi eerder op de dag beloofd om zijn regering grondig te herschikken. Hij wil zo een antwoord bieden op het straatprotest dat het land verlamt. Aan het Tahrirplein in de hoofdstad werden vier mensen gedood. In de zuidelijke stad Basra werden eerder ook al drie mensen gedood bij een betoging. In beide gevallen schoot de politie met scherp.

In oktober is er fel straatprotest losgebarsten in Irak, vooral van jongeren. De betogers klagen de corruptie aan, het gebrek aan jobs, en de beperkte toegang tot elektriciteit en schoon water in het olierijke land. De betogers willen ook het ontslag van de regering, de ontbinding van het parlement, en een hervorming van het politieke systeem. Dat systeem is van kracht sinds de Amerikaanse invasie in 2003. Bij het protest vielen al zeker 260 doden, zeggen mensenrechtengroepen.

Zaterdag beloofde Abdel-Madhi hervormingen om de sociale rechtvaardigheid te vergroten, corruptie te bestrijden, werkloosheid te verminderen en basisdiensten te verbeteren.

Tegelijkertijd werd dus beslist om het protest, indien nodig met geweld, de kop in te drukken.

Bron: Belga