Pete Doherty komt vrij na twee dagen cel in Parijs

De Britse rockzanger Pete Doherty, die twee dagen in een cel zat in Parijs wegens drugsgebruik, is zaterdag vrijgelaten. Het parket vraagt een boete van 5.000 euro tegen hem. Doherty werd donderdagavond opgepakt toen hij bezig was cocaïne te kopen in het stadsdeel Pigalle.

Het vroegere lid van de Libertines en Babyshambles verzette zich bij zijn arrestatie en was onder invloed van alcohol en drugs. De veertigjarige probeerde zich ook te ontdoen van twee zakjes cocaïne, waarvan één open was en al gebruikt was.

Pete Doherty heeft al geregeld krantenkoppen gehaald in verband met excessen tengevolge van drugsmisbruik. Dikwijls diende hij zich voor de rechter te verantwoorden.

Volgens zijn advocaat heeft Doherty, die voor een lange tournee staat, zich geëngageerd om voortdurend opgevolgd te worden door een verslavingsdeskundige en een arts, zodat hij niet zou hervallen.

Bron: Belga