Onrust Hongkong: Drie parlementsleden opgepakt, vier andere bedreigd

De politie van Hongkong heeft zaterdag drie parlementsleden opgepakt en vier andere gevraagd om zichzelf aan te geven. De zeven zijn voorstanders van meer democratie in de Chinese semi-autonome regio. De parlementsleden worden verdacht van geweld tijdens een opstootje in het parlement in mei. De leidster van Hongkong, Carrie Lam, probeerde toen met spoed een wet door het parlement te jagen die uitleveringen aan China toelaat. Het is dat wetsontwerp dat de betogingen vijf maanden geleden in gang zette. Hoewel het ontwerp kort daarna werd ingetrokken, is de beweging tot een prodemocratiebeweging uitgegroeid. Confrontaties met politie worden met de dag gewelddadiger.

De parlementsleden riskeren tot een jaar celstraf. Een van de parlementsleden die gevraagd werd om zichzelf aan te geven, zei dat hij dat niet zal doen. “Als u me ervan beschuldigt dat ik de wet heb geschonden in het parlement, kom dan naar hier en arresteer me. Ik wacht op jullie”, zei Lam Cheuk-ting op een persconferentie.

Het parlement in Hongkong is semi-democratisch. De helft van de parlementsleden is verkozen door de bevolking, de andere helft gekozen door een commissie die nauw aanleunt bij het regime in Peking.

Bron: Belga