Koude nacht op komst

We krijgen zaterdag een koude nacht, met temperaturen onder nul in de Kempen en de Ardennen. Ook volgende week wordt het koud, met mogelijk hier en daar smeltende sneeuw, zo voorspelt het KMI, dat waarschuwt voor CO-intoxicatie. Zaterdagmiddag is het fris met geleidelijk meer zon. Zaterdagavond en -nacht klaart het op de meeste plaatsen uit. In het westen van het land en in de regio’s nabij de Franse grens is er doorgaans meer bewolking maar het zou droog moeten blijven. In de loop van de nacht vormen er zich in de Ardennen lage wolken en lokaal ook aanvriezende mist. Het wordt een koude nacht met minima van ­1 graad in de Kempen en in de Ardennen en +3 graden in het westen van het land.

Zondag blijft het droog, rustig maar fris met zon en hoge sluierwolken. In de Ardennen trekken nevel, (aanvriezende) mist en lage bewolking maar traag op. De maxima liggen tussen 5 en 7 graden in de Ardennen en tussen 8 en 10 graden elders.

Zondagnacht verloopt droog en grotendeels licht bewolkt. In de Ardennen kan er zich opnieuw nevel, mist of lage bewolking vormen. Tegen het eind van de nacht neemt de bewolking toe in het westen. Het koelt opnieuw sterk af met minima rond ­3 graden in Hoog­-België, rond het vriespunt in het centrum en +4 graden in het westen.

Maandag krijgen we regen vanaf het westen, de dagen nadien worden wisselvallig en geleidelijk kouder, met hier en daar mogelijk smeltende sneeuw en frisse temperaturen.

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Symptomen als hoofdpijn of de neiging tot braken kunnen een gevolg zijn van CO­-intoxicatie.

bron: Belga