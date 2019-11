Jupiler Pro League – Rezaei bezorgt Charleroi in slot volle buit tegen Eupen

Charleroi heeft zaterdag op de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League de drie punten thuisgehouden tegen Eupen. De wedstrijd op Mambourg eindigde, na een late goal van Kaveh Rezaei, op 1-0. Beide teams hielden mekaar de eerste periode stevig in de tang en grote kansen bleven uit. Ook na de koffie kregen de supporters maar weinig waar voor hun geld. Bautista kreeg halfweg de tweede helft de kans om Eupen voor te brengen, maar pegelde van dichtbij hard over. Dat brak de Oostkantonners zuur op, want in het slot trapte Kaveh Rezaei (83.) knap vanuit de draai in de kruising. Eupen moest nu komen, maar kon de gelijkmaker niet meer forceren.

In de stand verstevigt Charleroi zijn plaats in de top. De Carolo’s hebben net als AA Gent op de derde plaats 25 punten, maar de Buffalo’s komen nog in actie bij KRC Genk. Eupen blijft twaalfde met zestien punten. Eupen ontvangt op de zestiende speeldag, over twee weken na de interlandbreak, Standard aan de Kehrweg. Charleroi moet naar Sint-Truiden.

bron: Belga