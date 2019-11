Indiaas Hooggerechtshof laat bouw toe van hindoetempel op omstreden locatie

Het Indiase Hooggerechtshof heeft zaterdag de bouw goedgekeurd van een hindoetempel in Ayodhya, op een omstreden locatie waar in 1992 een moskee vernield werd. De vernieling leidde destijds tot bloedige rellen. In het arrest, dat een overwinning betekent voor de nationalistische regering van premier Narendra Modi, bepaalt de hoogste Indiase rechtbank dat de locatie aan een trust wordt toegewezen. Die zal er onder specifieke voorwaarden een hindoetempel bouwen. Een ander terrein wordt aan moslimgroepen overgedragen om er een nieuwe moskee te bouwen.

Voordat het Hooggerechtshof de beslissing zou bekendmaken, hadden de autoriteiten de veiligheid in het hele land versterkt. De eerste minister riep de bevolking op kalm te blijven. De politie was waakzaam.

De veiligheidsdiensten zijn met duizenden ingezet in en rond Ayodhya. Scholen bleven gesloten. In de omgeving van het Hooggerechtshof in New Delhi richtte de politie blokkades op.

Het arrest van het Hooggerechtshof moet volgens de autoriteiten de polemiek en het geweld rond de zestiende-eeuwse moskee beëindigen, die nationalistische hindoe’s in 1992 vernietigd hadden. Die hindoe’s, onder wie aanhangers van de Bharatiya Janata-partij (BJP) van premier Narendra Modi, geloven dat Rama, de zevende reïncarnatie van de god Vishnoe, geboren is in Ayodhya. Ook geloven ze dat Babur, de stichter van het Mogolrijk, de Babri-moskee had laten bouwen op de locatie van een hindoetempel.

Ongeveer 200.000 hindoe-nationalisten vielen in 1992 de moskee aan, nadat de nationalisten in de jaren tachtig een campagne begonnen waren om toegang te krijgen tot de locatie. De aanval leidde tot het ergste geweld in India sinds de onafhankelijkheid in 1947. Er kwamen ongeveer 2.000 personen om, het merendeel moslims. Tien jaar later kwamen 59 hindoe-militanten om bij een brand in een trein die uit Ayodhya kwam. Ook dat leidde tot rellen, deze keer met een duizendtal doden.

In 2010 verdeelde een rechter de locatie van 1,1 hectare onder de twee gemeenschappen. Maar de verdeling was vooral in het voordeel van de hindoe’s, en dus was het conflict daarmee niet opgelost.

Bron: Belga