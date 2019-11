Gereedschapsfabrikant Altifort Boart uit Nijvel failliet

De ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant heeft donderdag het faillissement uitgesproken van Altifort Boart, dat in Nijvel gereedschap produceerde. Een honderdtal werknemers dreigen hun job te verliezen. Er zou wel al een potentiële overnemer voor de fabriek zijn opgedoken. De jobs in de fabriek leken vorig jaar nog gered toen het Franse Altifort het filiaal van het Amerikaanse 3M overnam. Maar de Franse groep kwam in de problemen in eigen land, met gevolgen tot in Nijvel.

De werknemers verkeren in totale onzekerheid. De vakbonden menen dat een gerechtelijke reorganisatie wellicht een betere optie was geweest, maar het draaide uit op een faillissement. Het personeel kreeg dat te horen tijdens een algemene personeelsvergadering, zegt een vakbondsbron.

De curator woonde de bijzondere ondernemingsraad in het bedrijf bij. De mogelijkheid werd geopperd om een deel van het personeel voorlopig te behouden om een bepaalde continuïteit van het bedrijf te verzekeren. Er lijken namelijk twee mogelijke overnemers te zijn, van wie een erg geïnteresseerd zou zijn.

Bron: Belga