Demotte: “Regenboogcoalitie als alternatief voor de chaos”

Voor PS-kopstuk Rudy Demotte is een “regenboogcoalitie” een alternatief voor de chaos. Dat zegt hij in La Libre Belgique. Wat de N-VA op tafel heeft gelegd, was institutioneel onverteerbaar. Demotte kwam terug op zijn rol als preformateur, samen met Geert Bourgeois (N-VA). Ze vroegen het staatshoofd om hen van hun opdracht te ontheffen, en werden opgevolgd door Paul Magnette (PS) als informateur. “In de huidige context, met de voorstellen die de N-VA op tafel heeft gelegd, is er geen overeenstemming mogelijk”, aldus Demotte.

Volgens Demotte drong de N-VA aan op hervormingen die het Belgische model zouden wijzigen. “Het zou erop neerkomen dat we België op basis van een federale staat achter ons zouden laten. Toen de studiediensten van de partijen de voorstellen vergeleken, was het de opening van het gruwelmuseum. De N-VA legde zaken op tafel die, voor ons, onverbiddelijk zouden hebben geleid tot het verdwijnen van de solidariteitsmechanismes inzake sociale zekerheid. Elementen die de staat zouden brengen tot een uitgesproken vorm van confederalisme.”

In de ogen van Demotte biedt een regenboogcoalitie – een regering van de socialistische, liberale en groene families aangevuld met CD&V – een oplossing. “Welke formule ook op tafel ligt, het wordt moeilijk”, aldus Demotte. “De groenen, de PS, de liberalen. Ze hebben niet dezelfde visie over fiscaliteit, sociale zaken, economie of klimaat. Het is allesbehalve eenvoudig, dat is duidelijk. Maar het is een alternatief voor de chaos.”

bron: Belga