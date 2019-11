‘Changemakers’ wereldwijd op voetstuk gezet tijdens campagneweekend 11.11.11

Dit weekend is het campagneweekend van 11.11.11 en verkopen 20.000 vrijwilligers chocolade en truffels, of organiseren ze fondswervende acties. Daarmee vragen ze steun voor ‘changemakers’, personen en bewegingen die dag in dag uit vechten voor een meer rechtvaardige wereld. Volgens directeur Els Hertogen stonden we zonder activisten, sociale bewegingen of journalisten niet waar we vandaag staan. Maar de ruimte die ze krijgen om het verschil te maken krimpt. “Wij vragen aan politici om het belang van changemakers en kritische stemmen te benadrukken in hun buitenlands beleid in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking, maar ook bij ons in Vlaanderen.”

Tourist LeMC schreef speciaal voor de campagne het nummer ‘Ubuntu’, een Afrikaanse term die ‘ik ben omdat wij zijn’ betekent. Daarmee wordt uitgedrukt dat niemand is wie hij is zonder de ander.

Om de campagne kracht bij te zetten, zijn ook enkele changemakers in België. Passy Mubalama uit Congo zet zich met de organisatie Aidprofen in voor vrouwenrechten in haar land. Thaïs Bagulais is directeur en presentator bij de radiozender Radio Maendeleo in het Congolese Bukavu. Die geeft het woord aan lokale gemeenschappen, ngo’s en mensenrechtenverdedigers. Isabella Mendoza uit de Filipijnen is een klimaatactiviste, die de klimaatpolitiek op poten helpt te zetten in haar land. De drie trekken mee met de vrijwilligers, nemen deel aan debatavonden of geven gastlessen aan hogescholen.

Op de campagnewebsite kan met hen en nog meer changemakers kennisgemaakt worden, en is ook een gift doen mogelijk. Allemaal worden ze gesteund door lidorganisaties van 11.11.11.

bron: Belga