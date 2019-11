BK zwemmen kortebaan – EK-minima voor Florine Gaspard, Louis Croenen en Lander Hendrickx, BR op 4x50m wisselslag

Florine Gaspard heeft zich zaterdag op de eerste dag van het BK kortebaanzwemmen in Gent geplaatst voor het EK in Glasgow op de 100m schoolslag. Bij de mannen deden Louis Croenen en Lander Hendrickx hetzelfde op respectievelijk 200m vlinder en 400m vrij. BRABO, met slotzwemmer Pieter Timmers, verbeterde het Belgisch record bij de clubs op de 4x50m wisselslag. Met 1:06.14 dook Gaspard in de reeksen al onder de EK-limiet, die 1:06.17 bedraagt. In de finale verbeterde ze zich nog tot 1:05.97. Croenen dook met zijn winnende 1:53.83 ruim onder de gevraagde 1:55.04, Hendrickx was met 3:43.33 nipt sneller dan de vereiste 3:43.42 voor Glasgow, waar van 4 tot december het EK in klein bad doorgaat.

Pieter Timmers, die zich eerder al plaatste voor het EK, won de 100m vrije slag in 47.43. Alexandre Marcourt was de beste op de 100m rugslag in 53.06, Emmanuel Vanluchene won de 100m wisselslag in 54.19. Croenen won behalve de 200m vlinderslag ook de 50m vlinderslag in 23.41.

Valentine Dumont won de 50m vrije slag in 25.13 en de 200m vrije slag in 1:56.39, Kimberly Buys was in 58.54 de beste op de 100m vlinderslag. Fanny Lecluyse won de 200m wisselslag in 2:12.01. Jade Smits tot slot was de beste op de 50m rugslag in 28.21 en de 200m ruglsag in 2:10.36.

Gaspard, Croenen en Hendrickx vervoegen op de lijst van EK-geselecteerden Pieter Timmers (50m vrij/100m vrij), Valentine Dumont (200m vrij), Kimberly Buys (100m vlinder) en Fleur Vermeiren (100m school/200m school). Ook Fanny Lecluyse is geplaatst, maar reist niet naar Schotland af en geeft de voorkeur aan de BOIC-stage in het Turkse Belek. De Belgische selectie wordt dinsdagavond officieel gemaakt.

Op het einde van de eerste dag in Gent kwam er nog een Belgisch record uit de bus. Dries Vangoetsenhoven, Niels Callewaert, Sébastien De Meulemeester en Pieter Timmers klokten voor BRABO 1:38.86 op de 4x50m wisselslag en zijn zo de snelste club ooit. Het BR stond op 1:39.71 en op naam van GOLD.

bron: Belga