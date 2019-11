Belgen in het buitenland – Lukaku pakt (voorlopig) koppositie met Inter

Inter, met Romelu Lukaku de hele wedstrijd tussen de lijnen, is met enige moeite voorbij Hellas Verona geraakt. Dankzij de 2-1 komt de ploeg van Antonio Conte voorlopig op de eerste plaats met 31 punten, Juventus telt er 29 en ontvangt zondag AC Milan. Na een helft voetballen zag het er wel slecht uit voor de thuisploeg. Een penaltydoelpunt van Valerio Verre bracht Verona op 0-1 na 19 minuten voetballen. Inter probeerde te reageren en was er met een schot van Lukaku heel dichtbij. Ook de bal van Lazaro ging niet binnen, al was de VAR nodig om uitsluitsel de brengen.

In de tweede helft lukte het Inter wel. Een voorzet van Valentino Lazaro werd van dichtbij binnen gekopt door Matias Vecino (65.). Een gelijkspel was niet genoeg voor de Nerazzurri en in de 82e minuut zorgde Nicolo Barella met een mooie krul voor de bevrijding.

bron: Belga