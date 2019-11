Belgen in het buitenland – Eden Hazard en Real swingen, Dortmund-Belgen krijgen oplawaai in Klassiker tegen Bayern

Real Madrid heeft zaterdag, met een sterke Eden Hazard en Thibaut Courtois onder de lat, met 0-4 van Eibar gewonnen op de dertiende speeldag van de Spaanse Primera Division. In Duitsland kregen Thorgen Hazard en Axel Witsel met Dortmund een pandoering in de 125e Klassiker tegen Bayern München: 4-0. Eden Hazard was bedrijvig bij de Koninklijke, maar de doelpunten kwamen op naam van collega’s. Karim Benzema (17.) opende de score, Sergio Ramos (20.) verdubbelde al snel vanop de stip. Nog voor het halfuur maakte Benzema (29.) zijn tweede, ook al vanop de stip. Federico Valverde (61.) breidde nog uit tot 0-4, Hazard mocht achttien minuten voor affluiten gaan uitrusten.

In Duitsland hoopte Borussia Dortmund zijn voorsprong van één puntje op Bayern München op zijn minst te bewaren, maar dat liep anders af. De Rekordmeister toonde in de 125e onderlinge clash, precies 30 jaar na de val van de muur, wie de baas is. Robert Lewandowski (17.) opende al vroeg de score en zorgde zo voor een record, hij scoorde namelijk een doelpunt in elf opeenvolgende Bundesliga-wedstrijden. Serge Gnabry (47.) maakte er meteen na de pauze 2-0 van, Lewandowski (76.) maakte er nóg eentje een kwartier voor tijd. Met een owgoal maakte Mats Hummels (80.) de nederlaag nog wat pijnlijker, 4-0. Witsel en Hazard maakten de wedstrijd vol.

In Engeland tot slot klopte Leicester Arsenal met 2-0. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd, Dennis Praet viel zestien minuten voor tijd in. Op aangeven van Tielemans maakte Jamie Vardy (68.) er 1-0 van, James Maddison (75.) breidde nog uit tot 2-0.

bron: Belga