Vrouw liet haar thesis schrijven voor 1.950 euro en vindt niet dat ze iets fout deed

Zelf je thesis schrijven, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Je huurt gewoon een bureau in die je daarbij helpen of het zelfs helemaal van je overnemen. Fraude? Veel studenten denken daar anders over.

Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd sinds 2014 bijna 16 procent van de studenten zijn werk weleens uitbesteedt. De afgelopen 40 jaar lag dit percentage op 3,5 procent. Maar zo kan iedereen een universitair diploma halen, denk je misschien. Ja, dat is ook zo. Het aantal studenten met een diploma van het hoger onderwijs stijgt al jaren.

Een van de studenten die op frauduleuze wijze aan een diploma is gekomen, is de Nederlandse Anne. In het tv-programma ‘Brandpunt’ vertelt ze hoe ze voor 1.950 euro haar scriptie heeft gekocht. “Zelfs mijn moeder zei dat ik het gewoon op deze manier moest doen. Die zag mij die scriptie ook niet maken”, begint ze zich te verdedigen.

Geldwinst

Het levert natuurlijk ook geld op als je je jaar niet moet dubbelen. “Uiteindelijk is het financieel gezien een slimme zet geweest, anders had ik nog een jaar collegegeld moeten betalen en vrij moeten nemen van mijn werk om de thesis zelf te schrijven. Dat zou me uiteindelijk dus veel meer geld hebben gekost.”

Niets verkeerd gedaan

En eigenlijk vindt ze dat ze niets verkeerds heeft gedaan. “Alles wat ik heb ingeleverd heb ik zelf ook gelezen en als ik iets niet duidelijk vond, vroeg ik of de ghostwriter het me wilde uitleggen. Daardoor heb ik eigenlijk alles wat in die scriptie staat zelf ook geleerd.”