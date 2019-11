Sociaal project tovert oude toestellen MIVB om tot hippe sleutelkasten

De oude ontwaardingstoestellen van openbaarvervoermaatschappij MIVB hebben een nieuw leven gekregen. Dankzij een sociaal project zijn 1.500 exemplaren aangepast tot een coole sleutelkast om in de gang van je woning te hangen. De hippe creaties zijn vanaf komende woensdag te koop.

Zoek je nog een mooi en retro interieurstuk om je sleutels in te bewaren? Dan kan je woensdag je slag slaan. Vanaf dan is de Sesame te koop, een oud ontwaardingstoestel van de MIVB dat omgevormd is tot een hippe sleutelkast. Het object is het resultaat van een samenwerking tussen de openbaarvervoermaatschappij, Net Brussel, Recy-K en de sociale werkplaats L’Ouvroir. In totaal kregen 1.500 van de 3.700 afgedankte machines zo een nieuw leven.

Het project startte in 2016 toen de MIVB besloot om alle oude toestellen te vervangen door MOBIB-lezers. Recy-K, het platform voor hergebruik en circulaire recyclage van afval en grondstoffen, ging met de grondstoffen van de machines aan de slag en liet enkel de oranje dozen achter. Daarna werd ontwerper Pierre-Emmanuel Vandeputte gevraagd om daarvan een persoonlijk ontwerp te maken.

Plaats voor post, sleutels en foto’s

De ontwaardingsmachine valideerde in zijn oorspronkelijke vorm de toegang tot het openbaar vervoer. De herwerkte vorm richt zich op de toegang tot het huis en werd een sleutelkastje: Sesame. Met houten planken om gedrukte schakelingen te vervangen en elastieken voor post of foto’s. Vervolgens werd een overheidsopdracht uitgeschreven om meer Sesame’s te maken en die werd gewonnen door l’Ouvroir, een van de eerste sociale werkplaatsen.

“De eerste exemplaren verkochten als zoete broodjes”, legt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, uit. “Dat toont aan hoe de MIVB verankerd is in het hart en het leven van de Brusselaars. Maar we zijn vooral fier op de ecologische en sociale dimensie die dit project heeft gekregen dankzij een uitstekende samenwerking tussen Brusselse partners.”