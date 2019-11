Slow Sex: vergeet presteren, kies voor genot

‘Tijd is geld’ is een universele regel, behalve in de wereld van slow sex. Als je helemaal mee wil zijn met deze nieuwe aanpak van sensualiteit, moet je komaf maken met vluggertjes en snelle wippen. Slow sex betekent per definitie dat je je tijd neemt om te genieten. Liefhebbers van die vrijstijl schakelen een versnelling lager om nieuwe ontdekkingen te doen, met al hun zintuigen en emoties binnen handbereik.

Maar wat is dat nu eigenlijk, slow sex? Kort samengevat komt het erop neer dat je langzamer de liefde bedrijft, zonder dat je je ongecontroleerd laat meeslepen door de driften die je moet bevredigen. Het doel is om op alle mogelijke manieren je zintuigen volledig wakker te maken en maximaal genot te beleven. Het is seks bij vol bewustzijn. Een mooi concept, maar je hebt er tijd voor nodig. En laat dat nu net de kern van de zaak zijn. Wie aan slow sex doet, kiest voor een trager ritme en gaat niet als een wildeman (of -vrouw) op zoek naar een orgasme. Klaarkomen komt dan als een verrassing, niet als een doelpunt dat je scoort.

In haar boek ‘Slow Sex’ omschrijft Diana Richardson het concept als volgt: «Het idee is om langzamer te vrijen en op elk moment van de seksuele relatie volledig aanwezig te zijn, in plaats van de liefde te bedrijven op een manier die intens gericht is op het orgasme. Daardoor missen we namelijk de kans om gedurende de hele seksuele belevenis subtiele nuances te ervaren.» Zullen we eraan beginnen?

Romantische wandeling

Het zal je niet verbazen dat je zulke zalige momenten niet kan improviseren. In haar boek ‘How to give her absolute pleasure’ benadrukt Linda Lou Paget – ook een seksuologe – hoe belangrijk het is om de juiste ambiance te creëren vooraleer je tot de daad overgaat. Een gezellige maaltijd op restaurant of een romantische wandeling zijn ideaal om de sensuele prikkels tussen jou en je partner beetje bij beetje aan te wakkeren. Je kan intussen ook al kusjes en strelingen uitwisselen, zolang die niet de bovenhand krijgen.

Eenmaal thuis is het eerste wat je doet de telefoons uitschakelen, zodat niemand jullie zal storen tijdens jullie intieme moment. Ga zitten in een omgeving die je comfortabel vindt en die je voordien hebt opgeruimd. Alles is goed om er een fijne ervaring van te maken: kaarsen, geurstokjes, aangepaste muziek of gedempt licht. Laat je verbeelding de vrije loop.

Voorspel à volonté

Nu jullie het aangenaam hebben gemaakt, houdt niets jullie nog tegen om je helemaal aan elkaar over te geven. Het is echter nog lang niet de bedoeling om tot penetratie over te gaan. Meer nog, bij slow sex hoeft die daad niet eens. Een van de meest essentiële onderdelen van het voorspel is een vlotte communicatie tussen beide partners. Het is belangrijk dat je weet waar de ander zin in heeft en waar jullie voorkeuren naar uitgaan. Dat kunnen jullie voor, tijdens of na de seks bespreken. Maar praten dient in de eerste plaats om opgewonden te raken. Speel met je woorden: vertel aan je partner hoezeer zij/hij je opwindt, wat je met haar/hem wil doen of hoeveel je van haar/hem houdt. Blijf elkaar intussen voortdurend kussen en strelen, en concentreer je op de begeerte. Het voorspel is niet langer een tussenstap naar de penetratie, maar een bestemming op zich. Jullie beslissen hoe ver jullie willen gaan en waar jullie op het moment zelf zin in hebben.

Vergeet het presteren

Je zal het al begrepen hebben, slow sex heeft niets te maken met de verbeten jacht op een orgasme. Het maakt voorgoed komaf met het dominante beeld van seksualiteit dat de pornoindustrie promoot. Volgens een studie van de universiteit van Luik komen we al op jonge leeftijd voor het eerst in contact met porno: gemiddeld 12 jaar voor jongens en 13 voor meisjes.

Waar het uiteindelijk allemaal om draait, is echt contact: tussen je lichaam en je hoofd en tussen jou en je partner. Een mooiere manier om de liefde te bedrijven kunnen wij ons alvast niet voorstellen.