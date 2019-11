Koen Wauters moest in het begin van carrière afrekenen met vandalen

Koen Wauters kreeg in het begin van zijn carrière regelmatig te maken met vandalisme. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Nederlandse krant De Telegraaf. Hij stelt dat het tegenwoordig nog erger is als bekend figuur.

In het gesprek met de broers-Wauters, begon Kris over de opkomst van sociale media en de harde kritiek die daar tegenwoordig altijd op word geuit.

“Onlangs brachten we een nieuwe single uit – Tijdmachine – waarna de meningen ons pas echt om de oren vlogen”, vertelt de 54-jarige muzikant. “Die mening moet en zal tegenwoordig immers verkondigd worden. Stel je bent jong, breekt door via een talentenjacht of brengt zelf een single uit of zo: dan is zo’n bak bagger over je heen, zwaar hoor.”

“Bekladde auto en afgebroken ruitenwisser”

De 52-jarige Koen vult aan: “Wij kunnen daar dankzij dik dertig jaar ervaring wel tegen. Maar vroeger, als mijn auto weer eens beklad was of een ruitenwissertje of spiegeltje was afgebroken, heb ik ook weleens geroepen dat het me dat allemaal niet waard was. Tegenwoordig is dat soort kritiek dus nog een miljoen keer erger.”

“Het zijn geen gemakkelijke tijden”, besluit Kris. “En daar mag best bij worden stilgestaan.”