Hitte tijdens zwangerschap zorgt voor veroudering pasgeborenen

Tijdens de zwangerschap blootgesteld zijn aan hogere temperaturen, kan leiden tot een biologische veroudering van het kind. Dat blijkt uit onderzoek aan UHasselt. “We hebben ontdekt dat hitte de lengte van de telomeren van de pasgeborene verkort”, zegt dr. Dries Martens.

“Telomeren zijn de uiteinden van onze chromosomen, hun lengte bepaalt de levensduur van onze cellen. Kortere telomeren kunnen mogelijk zorgen voor een lagere levensverwachting.”

Navelstrengbloed

Uit eerder Amerikaans onderzoek bleek al dat temperatuur tijdens de zwangerschap gelinkt kan worden aan de levensverwachting van de pasgeborene, maar UHasselt-onderzoekers zijn erin geslaagd om dat voor het eerst biologisch te verklaren. “Wij hebben een verband gevonden tussen hitte en de lengte van de telomeren, waarmee we nu een stuk van deze puzzel kunnen oplossen”, zegt prof. dr. Tim Nawrot. Voor het onderzoek hebben de onderzoekers binnen het Limburgs Geboortecohort 1.100 pasgeborenen opgevolgd. Uit een analyse van het navelstrengbloed bleek dat de telomeerlengte varieerde bij de kinderen, en dat blootstelling aan hitte hier een duidelijke rol in speelde.

Nuance

Toch willen de onderzoekers de resultaten nuanceren, aangezien ook factoren als luchtvervuiling, roken en levensstijl een impact op de telomeren hebben. “We weten evenwel dat op latere leeftijd kortere telomeren gelinkt zijn aan een hoger risico op cardiovasculaire ziekten. Dat maakt deze resultaten dus opmerkelijk, want hieruit blijkt dat niet alle pasgeborenen biologisch even oud zijn, en dat blootstelling aan hitte tijdens de zwangerschap daar een rol in speelt”, zegt Martens. De resultaten van het onderzoek verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Health Perspectives. Het onderzoek kon rekenen op financiële steun van FWO en ERC.