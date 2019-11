Zeker 5 doden en 120 gewonden bij aardbeving met magnitude van 5,9 in Iran

Zeker vijf mensen zijn vrijdag omgekomen bij een aardbeving met een magnitude van 5,9 in het noordwesten van Iran. Nog eens 120 anderen raakten gewond, blijkt uit een officiële balans waarover de Iraanse staatstelevisie bericht. De aardbeving deed zich vrijdag om iets voor 2.30 uur lokale tijd (middernacht in België) voor op acht kilometer onder de grond en op ongeveer 120 kilometer van de stad Tabriz in de Iraanse provincie Oost-Azerbeidzjan. Dat meldt het Instituut voor geofysica van de universiteit van Teheran.

De beving werd gevolgd door vijf kleinere met een kracht tussen 4,0 en 4,8 in dezelfde regio.

Volgens de gouverneur van de provincie zijn zeker vijf mensen omgekomen en zijn dertig huizen verwoest. De staatstelevisie voegt daar nog aan toe dat er ongeveer 120 gewonden zijn. In een eerdere balans was er sprake van drie doden en twintig gewonden.

Reddingswerkers zijn operaties gestart in 41 dorpen in rurale gebieden, maar de materiële schade lijkt beperkt en is er vooral op twee plaatsen.

Bij de eerste beving waren veel mensen hun huis al ontvlucht. Het Iraanse persagentschap berichtte om 5.30 uur lokale tijd (3 uur Belgische tijd) dat de mensen opnieuw naar hun huis gingen omdat de situatie weer normaal was.

Iran ligt aan de rand van verschillende tektonische platen, waardoor er regelmatig aardbevingen zijn. De laatste grote beving vond plaats in november 2017 in de provincie Kermanshah. Toen vielen 620 doden.

Bron: Belga