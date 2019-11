Vlaamse regering legt Vlaams Journalistiek Fonds droog

De Vlaamse regering schrapt de middelen voor het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF). Dat fonds werd nog maar een jaar geleden, in 2018, opgericht om innovatieve journalistieke projecten te ondersteunen. Oppositiepartij Groen spreekt van “een volgende slag in het gezicht van de journalistiek”. De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) betreurt dat de Vlaamse regering de middelen schrapt. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) geeft voorlopig geen commentaar. Amper een jaar geleden kondigde voormalig minister van Media Sven Gatz (Open Vld) met enige trots de oprichting van het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) aan. In dat fonds werken Journalism.eu (de organisatie achter het Fonds Pascal Decroos), de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Vlaamse overheid samen. Het fonds moest onder meer de subsidies voor innovatieve journalistiek in Vlaanderen coördineren en verdelen. Eind 2018 verdeelde het fonds 500.000 euro onder 11 innovatieve projecten, waaronder factcheckprojecten.

Volgens oppositiepartij Groen heeft het fonds nu een “droge mail” gekregen met de melding dat het vanaf januari geen werkingsmiddelen meer krijgt. “Dit is een volgende slag in het gezicht van de journalistiek”, zegt parlementslid Tine Van den Brande. Dat het fonds al na amper één jaar wordt stopgezet “betekent niet veel goed voor de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Vlaanderen”, aldus Van den Brande.

Ook Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten betreurt dat de subsidies worden geschrapt. “Dit is heel erg jammer”, zegt Deltour aan Belga. “Innovatie is belangrijk voor de sector. Denk ook aan het belang van factchecking in tijden van fake news. En uit de ingediende projecten is ook gebleken dat er in Vlaanderen heel veel creatief talent zit. Het is jammer dat die initiatieven van kleinere spelers nu worden gefnuikt”, aldus Deltour. “We hopen dat er toch iets van het budget overblijft voor innovatie in de sector”.

Volgens Deltour zet de Vlaamse regering trouwens niet alleen het mes in het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF). Ook de middelen voor het opleidings- en vormingsplatform Mediacademie zouden geschrapt zijn.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) geeft voorlopig geen commentaar. De CD&V-minister geeft volgende donderdag toelichting over zijn plannen in de commissie Media van het Vlaams Parlement.

bron: Belga