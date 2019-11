Uitslaande brand verwoest bedrijf in West-Vlaamse Pittem

Een zware, uitslaande brand heeft donderdagavond een bedrijf in het West-Vlaamse Pittem verwoest. Er waren ook verschillende zware ontploffingen. Op het moment van de brand waren twee arbeiders aanwezig, maar er vielen geen gewonden. Dat zegt burgemeester Ivan Delaere aan Het Laatste Nieuws. De brand brak iets na 22 uur uit bij het bedrijf Feraxo, dat metalen vaten, IBC containers en bobijnen produceert. “Het vuur heeft zich razendsnel verspreidt over het bedrijf waardoor de schade aan het bedrijf enorm is”, verklaart de burgemeester. “Door de materialen die zich in het bedrijf bevinden hebben zich ook enkele ontploffingen voorgedaan.” De brandweer, die ter plaatse kwam, had moeite om de vlammen onder controle te krijgen.

Er ontstond een grote rookwolk boven Pittem, maar de burgemeester verzekert dat er geen gevaar is voor de omgeving.

De arbeiders die aanwezig waren, zijn in shock maar zijn niet gewond.

bron: Belga