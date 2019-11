Twee prostituees aangevallen op enkele dagen tijd in Sint-Joost

In Sint-Joost-ten-Node zijn op enkele dagen tijd twee prostituees het slachtoffer geworden van agressie. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Het collectief Union des Travailleurs du sexe organisés pour l’indépendance (Utsopi) beklaagt zich over het politioneel optreden, of het gebrek daaraan, maar de politie spreekt tegen dat ze niet zou zijn opgetreden. Op 30 oktober werd een 64-jarige prostituee overvallen door twee mannen die haar beroofden van haar dagopbrengsten en donderdagochtend rond 06.00 uur viel een man, die gewapend was met een mes, dan een andere, 60-jarige prostituee aan, aldus de politie Brussel Noord, die het onderzoek naar beide incidenten voert.

Utsopi voert aan dat de politie en de gemeentelijke overheden te weinig aandacht hebben voor het probleem. Volgens het collectief zou de politie er op 30 oktober meer dan een uur over hebben gedaan om ter plaatse te komen.

“De gemeente Sint-Joost-ten-Node laat elke prostituee ook 3.300 euro belasting betalen voor haar carré”, klinkt het bij Utsopi. “We vragen het gemeentebestuur om de veiligheid in de wijk te garanderen, vooral nu het om een wijk gaat waar veel kwetsbare vrouwen verblijven, of het nu dakloze vrouwen zijn of vrouwen in een zeer precaire economische situatie.”

De lokale politie Brussel Noord betwist intussen dat ze de veiligheid van de prostituees niet ernstig zou nemen.

“De avond van de 30ste oktober zijn wij wel degelijk tussengekomen maar het was een zeer drukke nacht, met veel interventies waarbij een perimeter moest ingesteld worden”, zegt woordvoerster Audrey Dereymaeker. “Daarvoor waren telkens veel politiemensen nodig. Van de ambulanciers die de aangevallen prostituee verzorgd hadden, hadden we vernomen dat ze niet in levensgevaar was en van de beller dat de aanvaller gevlucht was. Die interventie was op dat moment dan ook minder urgent dan andere die op hetzelfde moment plaatsvonden.”

bron: Belga