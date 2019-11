Turkije begint maandag met terugsturen van IS-strijders

Ankara start maandag met de repatriëring van IS-strijders naar hun landen van herkomst. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, gezegd, melden Turkse media. De voorbije dagen hadden enkele Turkse regeringsleden al verschillende keren gezegd dat Ankara IS-leden die op dit ogenblik in Turkse gevangenissen zitten, terug zullen sturen naar hun land, ook als ze in dat land hun nationaliteit kwijtgespeeld zijn. Zo had Soylu zaterdag al gezegd dat Turkije geen hotel is voor IS-leden.

Landen als Nederland en Groot-Brittannië hebben volgens hem de makkelijke weg gekozen door sommige IS-leden, van wie de meeste een dubbele nationaliteit hebben, de nationaliteit van dat land af te nemen. Dat is volgens de minister onverantwoord en onaanvaardbaar, “want Turkije mag het oplossen”.

Soylu ging niet in detail over het aantal IS-leden of familieleden die in Turkije in de cel zitten sinds het land op 9 oktober een offensief startte tegen de Koerden in het noordoosten van Syrië.

bron: Belga