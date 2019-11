Stafchef van VS-president Trump legt dagvaarding door Congres naast zich neer

De kabinetschef van de Amerikaanse president Donald Trump, Mick Mulvaney, is vandaag niet ingegaan op een dagvaarding van het Congres om te getuigen in het onderzoek dat de Democraten hebben ingesteld naar een mogelijke afzetting van het Republikeinse staatshoofd. Mulvaney, die ook stafchef van het Witte Huis is, is de hoogste medewerker aldaar die zo een dagvaarding heeft gekregen. Maar Trump en co weigeren mee te werken aan het onderzoek dat zij een “heksenjacht” noemen.

Tegenover de pers zei Trump vandaag niettemin dat hij het “heerlijk zou hebben gevonden” dat Mulvaney naar het Congres zou zijn getrokken. “Ik denk dat hij daar heel goed zou zijn geweest”, aldus de president.

Volgens de dagvaarding denkt de onderzoekscommissie in het Huis van Afgevaardigden dat Mulvaney “rechtstreeks betrokken kan zijn geweest in de door president Trump, zijn persoonlijke advocaat Rudolph Giuliani en anderen georchestreerde poging om druk uit te oefenen op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky opdat die een onderzoek zou voeren dat de politieke belangen van Donald Trump ten goede zou komen”.

Meer bepaald verdenkt de commissie het staatshoofd en zijn entourage ervan een ontmoeting op het Witte Huis en militaire hulp van zowat 400 miljoen dollar te hebben opgeschort om de opening van een onderzoek te komen naar expresident Joe Biden, een Democratische rivaal van Trump.

Nog andere opgeroepen getuigen zoals de vroegere nationale veiligheidsadviseur John Bolton hebben hun kat gestuurd naar het Congres. Niettemin en ondanks de onwil van het Witte Huis is achter gesloten deuren al een tiental mensen verhoord.

Woensdag komt het onderzoek in een nieuwe fase terecht want dan start het publiek verhoor van sommige getuigen.

