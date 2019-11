Red Flames blijven foutloos na nieuwe vlotte zege tegen Kroatië

De Belgische voetbalvrouwen hebben ook hun derde kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2021 gewonnen. De Red Flames haalden het in Zapresic vlot van Kroatië met 1-4. België klom vroeg op voorsprong, toen Tessa Wullaert (15.) na een fout op De Caigny de strafschop feilloos omzette. Bijna was het snel 0-2, maar De Caigny trof de lat. Enkele minuten later was het dan toch prijs, toen Wullaert met een gelift balletje Davina Philtjens (31.) voor doel zette die niet miste. De thuisploeg kwam even voor halfweg terug in de match. Doelvrouw Evrard ging aan het knoeien en devieerde een vrije trap knullig met de vuisten tegen de lat, waarna Lubina (40.) bij de pinken was en binnen duwde.

Bij het begin van de tweede periode diepten de Flames de kloof weer uit. Philtjens (56.) trapte een afvallende bal zonder genade tegen de netten. De Belgen controleerden nadien makkelijk. De Caigny (81.) kopte de 1-4 eindstand binnen op vrije trap van Wullaert.

De Flames begonnen hun EK-parcours foutloos met twee zeges. België opende in september met een vlotte 6-1 overwinning tegen Kroatië, waarna de Flames ook de volle buit in Roemenië pakten (0-1). In de stand staan ze samen met Zwitserland aan kop met negen punten. Roemenië en Kroatië (elk 3 ptn) volgen, voor een puntenloos Litouwen. Alleen de poulewinnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De andere tweedes spelen barrages.

Volgende week dinsdag volgt de vierde speeldag met een bezoek van rode lantaarn Litouwen aan Den Dreef in Leuven. Een twaalf op twaalf is dus helemaal niet uitgesloten en zo zouden de Flames het jaar na het missen van het EK – Zwitserland versperde hen uiteindelijk de weg in de barrages – toch feestelijk kunnen afsluiten, want zowel bondscoach Ives Serneels als Janice Cayman wordt dan in Leuven in de bloemetjes gezet. Voor Serneels wordt het immers zijn honderdste interland als coach van de Red Flames, terwijl Cayman dan haar honderdste cap zal vieren.

bron: Belga