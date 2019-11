Philippe Sands ontvangt eredoctoraat aan KU Leuven

Philippe Sands heeft vandaag een eredoctoraat ontvangen aan de KU Leuven. De Frans-Britse mensenrechtenadvocaat (59) is een van de laureaten van het jaarlijkse Patroonsfeest, maar kon de viering in februari niet bijwonen. Sands is een juridische expert in misdaden tegen de menselijkheid en ook nog eens bestsellerauteur. Professor Philippe Sands werkt als jurist bij Matrix Chambers. Hij is verbonden aan University College als hoogleraar internationaal recht en is directeur van het Centre on International Courts and Tribunals, telkens in Londen. Sands is raadsman voor tal van hoven en tribunalen, waaronder het Internationaal Gerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij trad als advocaat op voor het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen en het Hof van Arbitrage voor Sport.

Sands pleitte in talloze rechtszaken over genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Van de Chileense dictator Augusto Pinochet tot de tribunalen over de gruwelen in voormalig Joegoslavië, Congo en Guantanamo Bay. Zijn eigen familie bleef niet gespaard van gruwelijke misdaden. Tientallen familieleden van Sands overleefden de holocaust niet. Dat verlies was het sein voor zijn bekroonde bestseller “East West Street” uit 2016. Daarin verweeft hij het verhaal van zijn familie met de ontstaansgeschiedenis van het internationaal recht. Een ander boek over internationaal recht van de gelauwerde auteur is “Lawless World”.

Philippe Sands is een veel gevraagde expert bij nieuwsmedia als BBC, CNN en The Guardian. Het eredoctoraat werd in Leuven uitgereikt door rector Luc Sels. De lofrede werd uitgesproken door Stephan Parmentier van de onderzoekseenheid strafrecht en criminologie.

bron: Belga