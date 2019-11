NBA – Kemba Walker wint met Boston bij terugkeer naar Charlotte

De Boston Celtics hebben zich donderdagavond niet laten verrassen in de uitwedstrijd tegen de Charlotte Hornets. Onder aanvoering van Jayson Tatum (23 ptn, 9 rbs) en Gordon Hayward (20 ptn, 10 rbs) wonnen de bezoekers met 87-108.

Voor All-Star Kemba Walker was het een emotionele terugkeer naar de club waar hij topschutter aller tijden is. De 29-jarige point guard ruilde deze zomer Charlotte voor Boston en werd donderdagavond door zijn ex-team geëerd met een video van al zijn hoogtepunten. Daarna volgde een staande ovatie door het publiek. Walker hield het daarbij niet droog.

“Het was speciaal”, reageerde hij achteraf. “Ik krijg zoveel liefde en die video maakte het helemaal af. Het was heel emotioneel.” Walker scoorde overigens 14 punten tegen zijn gewezen ploegmaats.

Voor Boston was het de zesde zege in zeven matchen. Daarmee voeren de Celtics de stand in de Eastern Conference aan voor Milwaukee en Miami, die allebei zes keer wonnen in acht wedstrijden. De Heat zette donderdagavond Phoenix opzij met 108-124. Jimmy Butler scoorde 34 punten voor Miami.

In de Western Conference waren er thuiszeges voor de LA Clippers en de San Antonio Spurs, tegen respectievelijk Portland (107-101) en Oklahoma City (121-112).

