Meer dan 300 gewonden bij aardbeving in Iran

Bij de aardbeving met magnitude 5,9 in het noordwesten van Iran is het aantal gewonden opgelopen tot meer dan 300. Er zijn ook vijf doden. Volgens mediaberichten zijn minstens 400 woningen beschadigd. De aardbeving vond plaats om 2:17 uur lokale tijd, op ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van Hastrud in het noordwesten van Iran. Reddingsteams en helikopters zijn ter plaatse gestuurd. Ook het leger is paraat.

Volgens het Europees-Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC) hadden 20 miljoen mensen in het gebied de beving gevoeld.

Tachtig dorpen zijn getroffen, aldus Iraanse functionarissen, vooral dan rond de stad Tark.

In de regio zijn vijftig naschokken gevoeld, die een magnitude tot 4,8 hadden.

Iran ligt aan de rand van verschillende tektonische platen, waardoor er regelmatig aardbevingen zijn. De laatste grote beving vond plaats in november 2017 in de provincie Kermanshah. Toen vielen 620 doden.

bron: Belga