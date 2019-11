Martinez gunt Elias Cobbaut (Anderlecht) eerste selectie bij Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez neemt Elias Cobbaut op in zijn selectie voor de interlands tegen Rusland (16 november in Sint-Petersburg) en Cyprus (19 november in Brussel), de laatste twee kwalificatieduels in de aanloop naar het EK 2020. Voor de 21-jarige linksvoetige verdediger van RSC Anderlecht is het zijn eerste oproeping voor de Rode Duivels. Hij moet mee het forfait opvangen van recordinternational Jan Vertonghen (118 caps). Die ontbreekt door een scheurtje in de hamstrings. Om dezelfde reden is ook Thomas Meunier (PSG) er niet bij.

Maxime Lestienne (Standard) haalt net als vorige maand tegen San Marino en Kazachstan de groep van Martinez. De winger van Standard versierde begin oktober zijn eerste selectie sinds 2013 maar moest toen nog voor de eerste training geblesseerd afhaken.

België leidt met 24 op 24 in groep A en is mits een punt in Rusland (21 punten) zeker van groepswinst. Beide landen hebben hun EK-ticket al langer op zak. Om het reekshoofdstatuut van eind deze maand bij de loting in Boekarest niet in gevaar te brengen, gaan de Belgen best voluit in hun laatste twee wedstrijden.

