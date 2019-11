Kiescommissie ontkent onregelmatigheden bij verkiezingen in Bolivia onder aanhoudend protest

De Boliviaanse kiescommissie heeft, niet onverwacht, ontkend dat onregelmatigheden plaatsgevonden hebben bij de telling van de stemmen bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Die werden gewonnen door zittend president Evo Morales. Intussen is het al weken onrustig in het Zuid-Amerikaanse land omdat de oppositie Morales ervan beschuldigt geknoeid te hebben met de resultaten. Het was dan ook een op zijn minst vreemde ingreep: de livestream van de resultaten werd door de kiescommissie onderbroken toen de 59-jarige Morales 45,28 procent van de stemmen had tegenover 38,2 procent voor oppositiekandidaat Carlos Mesa. Bij de hervatting van de livestream een dag later was Morales plots uitgelopen en had hij de kloof met Mesa uitgediept tot net boven de 10 procent.

Ter info: om te volstaan met één ronde moeten kandidaten minstens 50 procent van de stemmen behalen, of 40 procent met ten minste 10 procentpunten voorsprong op de tweede kandidaat. Zoniet is een tweede ronde nodig. Een tweede ronde zou een dubbeltje op zijn kant worden aangezien een groot deel van de andere kandidaten zich in een tweede ronde achter Mesa zouden scharen.

Bij de bekendmaking van het definitieve resultaat enkele dagen later bleek Morales 47,07 procent van de kiezers te overtuigen tegenover 36,51 procent voor zijn rivaal. Hij beschikt zo nipt over de benodigde voorsprong van 10 procentpunten om een tweede ronde te vermijden.

Volgens de kiescommissie heeft een onderzoek van het bedrijf Ethical Hacking geen “verandering van de data” aan het licht gebracht. Nochtans had de baas van het bedrijf, Alvaro Andrade, eerder gezegd dat er “zwakke plekken” zitten in de telling.

