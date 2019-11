Ibrahimovic keert volgens MLS-topman terug naar AC Milan

Zlatan Ibrahimovic is binnenkort opnieuw te zien in het shirt van AC Milan. Dat beweert althans de topman van de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) Don Garber in een gesprek met ESPN. “Zlatan is zo’n interessante kerel. Ik heb er mijn handen mee vol, mijn inbox zit vol, maar hij houdt je scherp en je hebt zo’n spelers nodig, net zoals Beckham in zijn jonge dagen. Hij is 38 jaar maar wordt nu gerekruteerd door AC Milan, een van de topclubs in de wereld. Het is opwindend om hem op en naast het veld bezig te zien. Ik vond het vooral leuk wanneer hij tegen mijn praatte in de derde persoon”, zei Garber.

Het contract van Ibrahimovic bij de sterrenclub uit Los Angeles loopt in december af en dus heeft de Zweed de handen vrij. Onlangs liet hij in een boodschap weten te zullen terugkeren naar Spanje, waar hij al voor Barcelona voetbalde, maar dat was vermoedelijk een publiciteitsstunt. Ook het Australische Perth flirtte met de flamboyante aanvaller.

Ibrahimovic speelde al voor AC Milan tussen 2010 en 2012. In 61 competitiematchen vond hij 42 keer de weg naar de netten. In 2011 werd hij met de club kampioen.

