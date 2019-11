Het verrassingseffect van akkoorden bepaalt succes van popsong

Het succes van een popnummer wordt mede bepaald door een mix van onzekerheid en een verrassingseffect. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, waarvan de resultaten donderdag gepubliceerd zijn in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology. Een team van wetenschappers analyseerde duizenden reeksen akkoorden (zonder de melodieën en teksten) van 745 nummers die op de hitlijsten van het Amerikaanse Billboard stonden tussen 1958 en 1991. Het gaat onder meer om “Ob-La-Di, Ob-La-Da” van de Beatles, “Red red wine” van UB40 en “Knowing me, knowing you” van ABBA.

Met hulp van een algoritme bepaalden de onderzoekers de mate van onzekerheid en verrassing van 80.000 akkoorden. Vervolgens kregen 80 proefpersonen delen van de nummers te horen, terwijl ze onder een MRI-scanner zaten zodat de onderzoekers hun hersenactiviteit konden bekijken. Omdat nummers vaak gelinkt zijn aan bepaalde gebeurtenissen of ervaringen, kregen de deelnemers enkel akkoorden te horen en geen melodieën en teksten.

Het team ontdekte dat als de deelnemers zeker waren van het volgende akkoord, ze veel plezier hadden als ze toch verrast werden met een ander akkoord. En omgekeerd, als ze onzeker waren over het volgende akkoord, vonden ze het leuk als het akkoord net niet verrassend was. Om te peilen naar de verwachtingen en gevoelens, bestudeerden de wetenschappers de overeenkomstige hersengebieden.

“Het is fascinerend dat mensen plezier beleven aan het luisteren naar een nummer alleen vanwege de volgorde van de geluiden”, verklaart Vincent Cheung van het Max Planck-instituut voor cognitieve wetenschappen in Duitsland, die de studie leidde.

De vraag is nu of de resultaten van het onderzoek kunnen helpen om op een dag tot een magische formule voor een hit te komen. “Het kan een belangrijk element zijn om verder te onderzoeken, maar het is zeker niet het enige element om een popsong te maken”, aldus Cheung.

De deelnemers waren het meest enthousiast over de akkoorden van het nummer “Invisible Touch” van Genesis uit 1980.

