Gezochte broers vrachtwagendrama Essex waren thuis tijdens huizoeking en ontliepen arrestatie

Twee broers die de politie van het Engelse Essex wil verhoren in verband met de dood van 39 mensen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer waren thuis toen het Ierse Crimineel Vermogensbureau (CAB) gisteren samen met de Ierse politie hun woning was binnengevallen. Tot een arrestatie kwam het niet, zo heeft de krant Belfast Telegraph vandaag gemeld. In het kader van een onderzoek dat de CAB al zowat een jaar voert naar een smokkelbende viel de dienst samen met de politie in het graafschap Monaghan binnen in een reeks woningen, industriële loodsen en op enkele terreinen.

Daarbij was ook de woning van Ronan (40) en Christopher Hughes (34) die de politie van Essex in verband met het drama maar al te graag wil verhoren op verdenking van doodslag en mensensmokkel.

Maar de Ierse politie kon hen daarvoor niet arresteren want die had geen Europees aanhoudingsbevel voor het duo gekregen, schrijft de krant op gezag van niet nader genoemde bronnen.

Beiden bleven ook “zeer kalm” en toonden “geen bezorgdheid”. “Die gasten zijn niet voortvluchtig, ze verstoppen zich niet, ze leven hun leven en doen hun job zoals zij altijd hebben gedaan”, zei een “hoge bron” aan de krant.

Er is ook niets illegaals gevonden.

Wel zijn bij de raids onder andere voertuigen in beslag genomen.

Eén ervan is geregistreerd op naam van Maurice Robinson, de 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenbestuurder die de koelwagen in Purfleet had opgepikt na de oversteek uit Zeebrugge. Hij is gearresteerd en aangeklaagd voor onder andere 39-voudige doodslag.

bron: Belga