Champion of Champions snooker – Titelverdediger Ronnie O’Sullivan houdt John Higgins uit halve finales

Ronnie O’Sullivan (WS-3) heeft zich donderdag in het Engelse Coventry voor de halve finales van het Champion of Champions geplaatst. In zijn kwartfinale nam de titelverdediger met 6-3 de maat van de Schot John Higgins (WS-5). “The Rocket” liet daarbij breaks van 104, 77, 85 en 53 optekenen. Tot 3-3 kon viervoudig wereldkampioen Higgins dankzij breaks van 92 en 89 gelijke tred houden, daarna was O’Sullivan weer helemaal zijn geniale zelf en maakte hij het in ijltempo af.

Eerder op de dag balanceerde O’Sullivan in de eerste ronde op de rand van de uitschakeling. Tegen zijn goede vriend en snookerlegende Jimmy White (WS-128) haalde hij een 0-3 achterstand op voor een 4-3 zege. Higgins plaatste zich met een 4-2 zege tegen Stuart Bingham (WS-12) voor de kwartfinales.

Vrijdagavond neemt O’Sullivan het in de halve finales (best of 11) op tegen de Australiër Neil Roberston (WS-4). In de tweede halve finale staat wereldkampioen Judd Trump zaterdag tegenover de Noord-Ier Mark Allen (WS-7). De finale wordt zondag naar een best of 19 gespeeld. De winnaar strijkt 150.000 pond (174.000 euro) op.

Op vijf deelnames bereikte O’Sullivan telkens de finale. Hij won in 2013 en 2014 de eerste edities van het invitatietoernooi met de toernooiwinnaars van het voorbije jaar en zette vorig jaar zijn naam een derde keer op de erelijst. In 2016 en 2017 was hij runner-up, in 2015 liet hij verstek gaan.

