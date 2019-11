Brusselse taxisector blaast staking af na ontmoeting met kabinet-Vervoort

De vier Brusselse taxiverenigingen die voor 26 november een staking hadden gepland, hebben hun stakingsaanzegging ingetrokken na een gesprek met het kabinet van minister-president Rudi Vervoort. Dat meldt de Brusselse regeringsleider. Het kabinet van de minister-president had donderdag een ontmoeting met Khalid Ed-Denguir, vertegenwoordiger van de vier verenigingen die een stakingsaanzegging hadden ingediend.

Minister-president Vervoort bevestigt op basis van gesprekken en gezien de structurele problemen van de Brusselse taxisector dat een hervorming van de sector noodzakelijk is in het belang van de gebruikers, beroepsmensen en werknemers. “De Brusselse taxisector is een dienst van algemeen nut die beschermd moet worden tegen – in sommige gevallen oneerlijke – concurrentie. Dialoog en overleg staan centraal in mijn aanpak en ik wil deze hervorming doorvoeren met alle vertegenwoordigers van de taxi- en limousinesector”, stelt Rudi Vervoort.

In de regering Vervoort III is de minister-president zelf bevoegd voor de taxisector. De vorige legislatuur was die bevoegdheid in handen van minister van Mobiliteit Pascal Smet (one.brussels), maar zijn hervorming stuitte op zwaar verzet bij zowel de taxisector als bij sommige coalitiepartners.

bron: Belga