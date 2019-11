Brusselse brandweer houdt oefening in Hallepoorttunnel

Mobiel Brussel heeft donderdagnacht een grootscheepse oefening gehouden in de Hallepoorttunnel. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw vrijdagavond. In de tunnel werd een brand nagebootst, waarbij een twintigtal voertuigen betrokken waren en verschillende slachtoffers moesten ontzet worden. “De oefening zal nu geëvalueerd worden en indien nodig zullen de procedures aangepast worden”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Bedoeling van de oefening was de bestaande procedures voor tunnelbranden, die we aangeleerd hebben in het gespecialiseerde centrum in Zwitserland, in de praktijk om te zetten”, zegt de woordvoerder. “Ook hebben we de nieuwe hydranten in de gerenoveerde tunnel getest. Die nieuwe hydranten leveren het dubbele volume aan water en laten toe dat de brandweerlui ter plaatse zelf de druk en het debiet kunnen regelen.”

In de tunnel waren een twintigtal autowrakken opgesteld met zware oefenpoppen aan boord, zowel volwassen modellen als kinderen en baby’s. Tijdens de oefening werd ook koude en warme rook verspreid in de tunnelkoker. De brandweer was ter plaatse met 4 autopompen, 2 autoladders en 35 manschappen. Die brachten, fictief, 10 slachtoffers over naar het ziekenhuis. De oefening ging van start om 23.36 uur en nam een eind rond 01.16 uur.

“De oefening zal nu geëvalueerd worden en, indien nodig, zullen de procedures aangepast worden”, zegt de brandweerwoordvoerder. “De radiocommunicatie ter plaatse en met de dispatching zal ook onder de loep worden genomen. De politie was ook ter plaatse om enkele drones uit te testen.”

bron: Belga