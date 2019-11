Autodelen niet altijd groener dan auto bezitten

Autodelen leidt niet vanzelf tot minder uitstoot. “Autodelen geeft alleen milieuwinst als je autobezit afremt. Dat gebeurt nu niet expliciet”, concludeert het Steunpunt Circulaire Economie na een bevraging bij 2.000 Vlaamse bestuurders, waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag berichten. De belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat autodelen riskeert bij te dragen aan de milieudruk in plaats van dat ze die lichter maakt. Zo’n 60 procent gebruikers ziet autodeelsystemen namelijk als een extra transportoptie en reduceert zijn autobezit niet. Bovendien stappen zeven op de tien mensen die een deelwagen gebruiken in de auto omdat het sneller is dan het openbaar vervoer te nemen.

Dat laat zich merken in berekeningen over de hoeveelheid uitgespaarde broeikasgassen. In het meest positieve scenario, waarbij autodelers in totaal minder kilometers vreten, gaat het om 1.064 kilo minder per week. Maar in een scenario waarbij de deelauto naast andere autogebruik komt, krijg je 238 kilo meer uitstoot per week.

De boodschap van de onderzoekers aan de overheid luidt dan ook om autodelen niet zomaar te promoten. “Het brengt alleen voordelen voor milieu en klimaat wanneer het ten koste gaat van autobezit en dat gebeurt nu niet”, zegt onderzoeker Luc Alaerts (KU Leuven).

bron: Belga